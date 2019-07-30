قائد المنتخب الايراني للكرة الطائرة ينضم الى "بايك موتور" الصيني

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان الذي لعب لفريق "سيه نا" الايطالي في دوري الدرجة الاولى خلال الموسم الماضي سينضم الى "بايك موتور" الصيني في الموسم القادم.

يذكر ان فريق "بايك موتور" يعتبر من اقوى الفرقاء في الدوري الصيني للكرة الطائرة. /انتهى/