  1. الرياضة
١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٧:٠٠

منتخب ايران للكرة الطائرة يفوز على نظيره الصيني

منتخب ايران للكرة الطائرة يفوز على نظيره الصيني

فاز منتخب ایران للكرة الطائرة على نظيره الصيني بالتصفيات الاولمبية لكرة الطائرة.

      

رمز الخبر 1901217

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