https://ar.mehrnews.com/news/1901217/ ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٧:٠٠ رمز الخبر 1901217 الرياضة الرياضة ١٢ يناير ٢٠٢٠ - ١٧:٠٠ منتخب ايران للكرة الطائرة يفوز على نظيره الصيني فاز منتخب ایران للكرة الطائرة على نظيره الصيني بالتصفيات الاولمبية لكرة الطائرة. رمز الخبر 1901217 سمات ايران الصين منافسات الكرة الطائرة مطالب مرتبط مصر للطيران: الافراج عن جميع الركاب فيما عدا طاقم الطائرة وخمس أجانب قائد المنتخب الايراني للكرة الطائرة ينضم الى "بايك موتور" الصيني ايران تهزم بولندا في الدوري العالمي للكرة الطائرة
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