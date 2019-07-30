المناورات الايرانية الروسية ستقام على بحر عمان وليس في الخليج الفارسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قسم العلاقات العامة التابع للقوة البحرية لدى الجيش الايراني اصدر بيانا فيما يتعلق بالمناورات المشتركة بين ايران وروسيا، معلنا أن المناورات الايرانية الروسية المشتركة ستقام بشمال المحيط الهندي في بحر عمال.

وجاء في البيان: اثناء تواجد قائد القوة البحرية لدى الجيش الايراني الادميرال حسين خانزادي في مدينة سانت بطرسبرغ بمناسبة اليوم الوطني للقوة البحرية الروسية، قد نشرت اخبار غير صحيحة تنص على اقامة مناورات بحرية مشتركة بين ايران وروسيا في الخليج الفارسي، وذلك بسبب سوء فهم لدى بعض الجهات الاعلامية الايرانية.

ووفقا للبيان: في هذا السياق ونظرا للقاء الذي حصل بين الادميرال خانزادي وقائد القوة البحرية الروسية، قُرر ان تقيم ايران مناورات بحرية مشتركة مع روسيا في شمال المحيط الهندي في بحر عمان وحاليا يتم التخطيط لذلك./انتهى/.