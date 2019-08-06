تقريرالمفوض السامي للامم المتحدة عن امتلاك داعش 300مليون دولار

افادت وكالة مهر للانباء نقلا عن "استرايت تايمز"، ان المفوض السامي للأمم المتحدة "آنتونيوكوترش" قدم تقريراً للمجلس جاء فيه: ان "داعش" وعلى اللرغم من أنها فقدت ما يسمى "الخلافة" في سوريا والعراق، إلا أنها تملك ما يقارب 300مليون دولار، وأن إيقاف عمليات "داعش" هو بشكل مؤقت.

واضاف التقرير، على الرغم من أن التنظيم فقد مواقعه التي كان يتمترس ويتحصن بها وفقد منابع النفط التي كان يسيطر عليها إلا أنه لا زال يتمتع بمخزون مالي ويقدم على عمليات إرهابية في سورية والعراق ومناطق أخرى.

وافاد مختصين في الأمم المتحدة، في تقرير صدر الأسبوع الماضي، على الرغم من قلة العمليات الإرهابية لتنظيم داعش في الفترة الأخيرة، إلا أنه من المحتمل أن يظهروا مجدداً في سوريا والعراق ومناطق اخرى قبل نهاية 2019. /انتهى/