الفريق الايراني يتمكن من احراز 4 ميداليات في المنافسات الدولية للرياضيات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الفريق الرباعي الايراني من جامعة "شريف" الصناعية تمكن من احراز المركز الثالث عشر في المنافسات الطلابية الدولية للرياضيات (IMC).

وتمكنت "فاطمة سجادي" و"امين فتح بور" من كسب مداليتين ذهبيتين و"علي دايي نبي" و"محمدرضا امينيان" تمكنا من كسب ميداليتين فضيتين في هذه المنافسات.

وأقيمت الدورة السادسة والعشرين من المنافسات الدولية الطلابية للرياضيات (۲۰۱۹ IMC) من 28 تموز/يوليو حتى 3 آب/اغسطس في بلغاريا ، وشارك أكثر من 70 فريقا من مختلف الجامعات في العام ، كما وشاركت في هذه المسابقات ايضا جامعتي "اميركبير" الصناعية وخواجه نصيرالدين الطوسي من ايران./انتهى/