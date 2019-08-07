مندوب ايران الدائم في جنيف: على الدول عدم السماح للأحادية الأميركية المدمّرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مندوب ايران الدائم في المكتب الاوروبي للامم المتحدة في جنيف "اسماعيل بقائي هامانه"، اعتبر في رسالة بعثها للسفراء والممثلين الدائمين في الأمم المتحدة، فرض العقوبات ضد وزير الخارجية الإيراني بأنه "اعتداء غير مسبوق" على هيئة الدبلوماسية الدولية.

وأشار بقائي في خطابه إلى السفراء والممثلين الدائمين للأمم المتحدة، إلى القواعد الدولية المتعلقة بالحصانة لوزاء الخارجية واحترام أداء الدبلوماسية كأداة للحوار المهني والمشاركة الحكومية الدولية.

واعتبر أن الإجراءات الأمريكية في فرضها العقوبات ضد محمد جواد ظريف تؤكد مجددًا موقف جمهورية إيران الإسلامية الثابت من نفاق وتزوير الإدارة الأميركية في دعواتها للحوار، وشدد على أن الحكومة الأمريكية تتحمل مسؤولية عواقب هذا الإجراء غير القانوني وغير الشرعي.

ووصف بقائي العمل الفعال للدبلوماسية المتعددة الأطراف كشرط أساسي لحماية السلام والأمن الدوليين ووصف سياسة التنمر والأحادية الجانب التي تنتهجها الولايات المتحدة بأنها عقبة أمام التعاون بين الحكومات وسيادة القانون على المستوى الدولي.

وقال بقائي إن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تتحمل مسؤولية الحفاظ على القانون الدولي والدبلوماسية ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وأضاف: لا ينبغي السماح للأحادية الأمريكية غير المقبولة والمدمرة بتقويض حكم القانون على المستوى الدولي، في الوقت الذي تكون الدبلوماسية أكثر حاجة اليوم للتغلب على التوترات والصراعات الدولية المعقدة./انتهى/