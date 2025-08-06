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٠٦‏/٠٨‏/٢٠٢٥، ٥:٥٠ م

سفيرا اليابان وهولندا لدى طهران يلتقيان متحدث الخارجية الايرانية

سفيرا اليابان وهولندا لدى طهران يلتقيان متحدث الخارجية الايرانية

التقى سفيرا اليابان وهولندا لدى طهران، اليوم الأربعاء، مع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية وقضايا دولية ذات اهتمام مشترك

وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي كتب في منشور له عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن لقاءين منفصلين جمعاه اليوم بكل من السفير الياباني والهولندي في طهران.

وقال بقائي: "أجريت اليوم حوارًا شيّقًا مع سفير اليابان، تسوكادا تاماكي، في مكتبي. إيران واليابان ترتبطان بعلاقات صداقة عريقة، وينبغي الحفاظ عليها والبناء عليها لتعزيز التعاون الثنائي."

وأضاف: "كما التقيت اليوم بسفير هولندا، إميل دو بونت، وتبادلنا وجهات النظر بشأن التطورات المقلقة على الساحة الدولية، والتي تؤدي إلى تقويض سيادة القانون ومبدأ التعددية في العلاقات الدولية."

رمز الخبر 1961401

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