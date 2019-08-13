القوات المسلحة الايرانية تستلم مركبة "ارس 2" العسكرية المصنوعة محليا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم تسليم عجلات "ارس2" التكتيكية للقوات المسلحة الايرانية تمت بحضور وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي.

وحول مواصفات هذه العجلات قال العميد حاتمي: أن عجلة "ارس2" قادرة للسير في المناطق الوعرة وتحمل على متنها الاسلحة والمعدات العسكرية الثقيلة، كما انها تتمتع بمستوى عال من القوة وعزم الدوران وان معدل القوة بالنسبة للوزن لديها عال، مضيفا: تم تطوير الجيل الثاني من عجلات ارس من حيث المحرك وشعاع العمليات واستهلاك الوقود ومعيار الانبعاثات والتسارع وقابلية حمل الشحنة وتثبيت الاسلحة والتحرك، بشكل ملحوظ.

واضاف: تمت صناعة هذه العجلة حسب خارطة الطريق الخاصة بالعجلات التكتيكية لدى وزارة الدفاع الايرانية من اجل تلبية حاجة القوات المسلحة واليوم تم تسليم اعداد منها لهذه القوات.

وتابع: صنع مثل هذه العجلات يعد خطوة مهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي بمجال انتاج العجلات المتطورة، حيث ان التقنية صنع كمثل هذه العجلات لم تكن متوفرة الا لدى عدد قليل من البلدان في العالم.

واعلن العميد حاتمي عن استعداد وزارة الدفاع لتقديم الدعم لصناع السيارات في ايران، في مجال توفير القطع المحظورة على ايران، مضيفا ان وزارة الدفاع تشعر بمسؤولية تجاه الشعب وتوفير الامن والرفاهية له./انتهى/