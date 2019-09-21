إيران تزيح الستار عن 8 بطاريات متطورة برعاية وزير الدفاع

وفي كلمة له خلال مراسم ازاحة الستار عن البطاريات الجديدة اشار العميد حاتمي الى انه تم استخدام احدث التكنولوجيا وفق احدث المواصفات القياسية في تصميم وتصنيع الجيل الجديد من البطاريات واعلن عن بطارية خاصة لعربة "ارس" التكتيكية وقال، ان هذه البطارية وبعد اخضاعها لاجراء تغييرات وفق تصميم جديد اصبحت قادرة على مد التيار الكهربائي لعربة "ارس" التكتيكية لفترة طويلة.

ونوه العميد حاتمي الى البطاريات الخاصة للزوارق السريعة واضاف، ان هذه البطاريات وفضلا عن مقاومتها العالية جدا تجاه الضربات والصدمات الشديدة الناجمة عن حركة الزورق تحظى بقابلية المد بالتيار الكهربائي لتشغيل المحرك وسائر الاجهزة المركبة على الزورق وتم في تصميم هذه البطاريات استخدام عوازل متطورة خاصة تمنع تدهور المواد الفعالة وتزيد عمر البطارية بنسبة نحو 50 بالمائة.

كما استعرض العديد من الخصائص الاخرى لهذه البطاريات ومنها الخاصة بالمناطق الحارة حيث امضت العديد من الاختبارات الصعبة لدرجة حرارة 75 مئوية.

وازاح وزير الدفاع الستار عن 3 انواع من البطاريات الصناعية المستخدمة في الرافعات الشوكية الثقيلة وفوق الثقيلة./انتهى/