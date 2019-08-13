  1. العلوم
١٣ أغسطس ٢٠١٩ - ١٢:٤٧

ايران تعلّم وتدرّب الاخصائيين الاجانب لتوظيفهم في الشركات المعرفية لديها

ايران تعلّم وتدرّب الاخصائيين الاجانب لتوظيفهم في الشركات المعرفية لديها

اعلنت مركز العلاقات الدولية في مجال العلوم والتكنولوجيا الايراني عن عزمه على تعليم وتدريب الاخصائيين الاجانب من الدول النامية في غرب اسيا وآسيا الوسطى والاتحاد الافريقي من اجل توظيفهم في الشركات المعرفية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية، أن مركز العلاقات الدولية في مجال العلوم والتكنولوجيا يعزم على تعليم وتدريب الاخصائيين الاجانب من الدول النامية بما فيها العراق وسوريا وافغانستان وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وآذربيجان وارمينيا وكازاخستان وقرغيزستان والدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي، من الحاصلين على شهادة ماجيستر كحد ادنى، من اجل التوظيف في الشركات المعرفية الايرانية.

يذكر أن الغاية من هذا البرنامج هو تدريب وحماية الكوادر والاخصائيين لمدة عام من اجل تطوير صادرات الشركات المعرفية الايرانية الى البلدان الاخرى.

ويمكن تقديم الطلب عبر موقع bizservice.ir./انتهى/

رمز الخبر 1897067

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