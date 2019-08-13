ايران تعلّم وتدرّب الاخصائيين الاجانب لتوظيفهم في الشركات المعرفية لديها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن معاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية، أن مركز العلاقات الدولية في مجال العلوم والتكنولوجيا يعزم على تعليم وتدريب الاخصائيين الاجانب من الدول النامية بما فيها العراق وسوريا وافغانستان وباكستان وطاجيكستان وتركمانستان وآذربيجان وارمينيا وكازاخستان وقرغيزستان والدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي، من الحاصلين على شهادة ماجيستر كحد ادنى، من اجل التوظيف في الشركات المعرفية الايرانية.

يذكر أن الغاية من هذا البرنامج هو تدريب وحماية الكوادر والاخصائيين لمدة عام من اجل تطوير صادرات الشركات المعرفية الايرانية الى البلدان الاخرى.

ويمكن تقديم الطلب عبر موقع bizservice.ir./انتهى/