ايران تدعو السلطات الهندية الى التحرك من اجل إستقرار الاوضاع الامنية في "كشمير"

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي اعرب عن قلقه ازاء الظروف الامنية الصعبة التي تخيم على اجواء مختلف المناطق في اقليم كشمير والتي يعاني منها المواطنون المدنيون والقيود المفروضة على مسلمي المنطقة لأداء مناسكهم الدينية، داعيا السلطات الهندية الى اتخاذ اجراءات سريعة من اجل عودة الامور الى الحالة الطبيعية، كي يتمكن الاهالي من التمتع بكافة حقوقهم الطبيعية والمعروفة./انتهى/.