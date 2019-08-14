توطين وصنع معدات الرصد الجوي على يد الشركات المعرفية الايرانية

وقال رئيس مركز تطوير التقنيات الاستراتيجية في معاونية العلوم والتكنولوجيا الدكتور "اسماعيل قادري فر" في حديث لمراسل وكالة مهر للأنباء، أن الدراسات التي اجراها المركز حول التكنولوجيا والمعدات الخاصة بالارصاد الجوية بما فيها التوقعات والارهاصات والمخاطر والاجهزة المتعلقة بذلك، أظهرت عن وجود بعض النواقص والاحتياجات في المجال المذكور، وبهذا الصدد قررنا ان يتم صنع وتوطين هذه المعدات داخل البلاد.

وأوضح بعد تبيين احتياجات منظمة الارصاد الجوية قررت معاونية العلوم والتكنولوجيا ان تخوّل الشركات المعرفية بصنع الاجهزة الضرورية لدى منظمة الارصاد الجوية، كما أن عملية انتاج هذه الاجهزة ستنال دعم وحماية مكتب رئاسة الجمهورية.

وتابع قادري فر: في هذا السياق سوف تقعد صفقات لصنع 14 جهازا بين منظمة الارصاد الجوية والشركات المعرفية الايرانية، وهذه المعدات والاجهزة تخص مجال رادارات الارصاد الجوية والمعدات الخاصة بالمحطات السينوبتيكية واجهزة تخزين وتحليل بيانات الارصاد الجوية.

وأشار رئيس مركز تطوير التقنيات الاستراتيجية الى عزم هذا المركز لتوطين التقنيات المذكورة خلال عام مضيفا: سوف يتم صنع واختبار وتشغيل وتثبيت هذه المعدات في محطات الرصد الجوي خلال 18 شهرا كحد اقصى./انتهى/