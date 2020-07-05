إيران تصدّر الطابعات إلى الدول الإفريقية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "أحمد رضا حسين زادة" نائب وزير العلوم والتكنولوجيا والرئيس التنفيذي لشركة تطوير العلوم بيّن أن هذه الشركة تعمل في مجال تصنيع وإنتاج أجهزة الطباعة. ووضّح أنه في السابق كانت جميع إحتياجات البلاد للطابعات تأتي من دول مثل اليابان والمملكة المتحدة حيث يكلّف شراء وإصلاح هذه الأجهزة مبلغاً كبيراً من المال.

وأضاف: أنه "قرّرت هذه الشركة تلبية إحتياجات البلاد في هذا الصدد وعدم الإعتماد على الإستيراد من البلاد الخارجية". حالياً يتم إنتاج حوالي 12 نوع من الطابعات في هذه الشركة، حيث تزن هذه الأجهزة حوالي 40 كيلوغرام، ويتم إنتاجها في مجموعة متنوعة من الموديلات اليدوية والآلية وأحادية اللون وذات اللونين، وأوضح أن سعر هذه الطابعات هو ثلث سعر الطابعات الخارجية.

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