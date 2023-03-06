الشركات المعرفية الإيرانية تصدر 600 مليون دولار من منتجات خلال 9 أشهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن هذا ما تم اعلانه خلال الاجتماع الـ 19 للجنة تنسيق العلاقات الخارجية والذي انعقد اليوم الاثنين في مقر وزارة الخارجية الايرانية، والذي تمحور حول 3 قضايا هي ازاحة الستار عن الموقع الالكتروني الناطق بالانكليزية لقسم الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية الايرانية ومناقشة احدث انجازات الاجهزة المختلفة العاملة في مجال المنتجات القائمة على المعرفة ومناقشة اداء اللجنة الاقتصادية المشتركة بين ايران وباكستان.

وخلال الاجتماع تم الإعلان عن ان الشركات المعرفية الايرانية نجحت في تصدير 600 مليون دولار من منتجاتها الى دول مختلفة في الشهور الـ 9 الاولى من العام الايراني الحالي وان هناك توقعات بزيادة حجم التصدير بمقدار 10 % خلال العام المقبل.

وأعلن مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية مهدي صفري، خلال هذا الاجتماع، ان وزير المالية الباكستاني سيزور ايران قريبا للمشاركة في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

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