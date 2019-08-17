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١٧ أغسطس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٧

موقع أميركي يكشف عن "الزوجة السرية" لمحمد بن سلمان

موقع أميركي يكشف عن "الزوجة السرية" لمحمد بن سلمان

كشف موقع الصفحة السادسة الأمريكي في تقرير ترجمة موقع النهضة نيوز إنه "اتضح هناك بالفعل زوجة سرية لمحمد بن سلمان".

وذكرت المصادر أن الأمير الذي تراقبه الكرة الأرضية متزوج سراً من الأميرة سارة بنت مشهور بن عبد العزيز آل سعود".

وأضاف الموقع: "على ما يبدو، انهما تزوجا في عام 2006م، ووفقًا لتقارير مختلفة، لديهما ثلاثة أو أربعة أطفال، مشيراً إلى أنه لم تسافر زوجته معه في جولته الأمريكية أو جولاته الظاهرة للإعلام، ولا توجد أي صور لها عبر الإعلام أو عبر التواصل الإجتماعي".

وتابع الموقع: أنه "لن يتم الخلط بين زوجته سارة وبين الأميرة سارة بنت طلال بن عبد العزيز آل سعود، ما يسمى بـ "الأميرة باربي" التي تقدمت بطلب للجوء في لندن بعد صراع مع والدها، ابنة عم محمد بن سلمان".

ومن جانبه، كشفت مصدر لموقع الصفحة السادسة عن أن إبن سلمان وزوجته الأميرة وأطفالهما حالياً في رحلة إلى البحر الأحمر، حيث يقع قصر السلام الملكي في جدة، بالمملكة العربية السعودية.

رمز الخبر 1897145

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