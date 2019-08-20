ظريف يرد على مزاعم برايان هوك حول الانقلاب على حكومة مصدق

وقام ظريف بنشر رابط في تغريدة له على تويتر عن وثيقة نشرتها ادارة الارشيف والوثائق الوطنية الاميركية التابعة لجامعة جورج واشنطن وكتب يقول" الى من يجعلون تاريخ التدخل الاميركي في انقلاب عام 1953 ضد حكومة منتخبة شعبيا في ايران او يحاولون حرف الحقائق عمدا : https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB435/."

وتحتوي الصفحة التي نشر ظريف رابطها على مجموعة من الوثائق التي تكشف تورط المخابرات الاميركية في الانقلاب على حكومة مصدق عام 1953.

وكان المبعوث الاميركي في الشان الايراني برايان هوك قد زعم اليوم الثلاثاء امام الصحفيين ان المخابرات الاميركية ليست متورطة في الانقلاب على حكومة مصدق والاطاحة بها.