البرلمان الايراني يوافق على تعيين مونسان وحاجي ميرزائي وزيرين للسياحة والتعليم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي قد خُصصت اليوم للمناقشة اهلية الوزيرين المقترحين من جانب الحكومة لكل من "وزارة التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة" والاخرى "وزارة التعليم والتربية" وهما علي اكبر مونسان ومحسن حاجي ميرزايي على التوالي.

وبعد اجراء عملية التصويت وافق مجلس الشورى الاسلامي على تولي مونسان منصب وزير التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة بعد منح 163 نائبا من اصل 255 نائبا الثقة له، ومعارضة 87 نائبا لهذا القرار وامتناع 5 اخرين عن التصويت.

كما وصوت المجلس لصالح تعيين حاج ميرزائي وزيرا للتعليم والتربية بعد تصويت 200 نائب لصالح القرار ومعارضة 48 نائبا وامتناع 7 عن التصويت./انتهى/