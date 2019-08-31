واحة "برديس" للتكنولوجيا تصدر ما يبلغ نحو 35 مليون يورو الى 21 بلد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس واحة برديس العلوم والتكنولوجيا مهدي صفاري صرح في الاجتماع السنوي لدورته الـ17 ومهرجان "افضل منتجات في واحة برديس للعلوم والتكنولوجيا الذي انطلق صباح اليوم السبت، أنه حاليا يوجد 1500 عضو قانوني لدى شبكة الابداع المتعلقة بمدينة طهران يعملون في واحة برديس للعلوم والتكنولوجيا، ويتضمن هذا العدد 46 مسرعا و180 شركة ناشئة، 96 شركة ممتلكة و41 مستأجرة، ويوجد ايضا 65 فريقا ناشئ (يضم 700 شخص) و45 وسيطا اختصاصيا.

وفي اشارة الى انجازات واحة برديس للعلوم والتكنولوجيا قال صفاري: بلغت قيمة صاردات هذه الواحة في عام 2018 الى 35 مليون يورو، حيث تم تصدير 40 منتجا معرفيا ومبتكرا الى 21 بلد، واضاف: شهدت صادرات المنتجات المعرفية في واحة التكنولوجيا نموا بنسبة 31 درصد.

وتابع: في عام 2018 تم تسجيل 135 عنوانا للابداعات، إذ تم إختراع او تحديث 110 منتج وتوطين 23 آخر./انتهى/