طهران ضمن مدن التقنية الـ50 في العالم للمرة الثانية على التوالي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد شؤون العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية سورنا ستاري صرح في الاجتماع السنوي لدورته الـ17 ومهرجان اروع ما في واحة "برديس" للعلوم والتكنولوجيا الذي انطلق صباح اليوم السبت، صرح: ان اليوم وبعد مضي 10 أعوام من دخول واحة برديس للعلوم والتكنولوجيا حيز التشغيل، ستنطلق المرحلة الثالة منها، حيث قدم ما يبلغ عن 60 مستثمرا طلبا للمشاركة في المرحلة الثالثة قبل ان تدخل حيز التشغيل.

واعتبر ستاري انه من خلال الابداع والابتكار يمكن تشييد الاقتصاد المعرفي في البلاد، منوهاً بأن هذا الاقتصاد بات يطرح نفسه شيء فشيء في ايران.

وأكد أن واحة برديس للعلوم والتكنولوجيا تعتبر مركز الاقتصاد المعرفي لمدينة طهران، قائلا: أن هذا العام وللمرة الثانية على التوالي أصبحت مدينة طهران ضمن مدن التقنية الـ50 في العالم وذلك بسبب وفرة الجامعات والمراكز البحثية والموارد البشرية وانتشار ثقافة الاقتصاد المعرفي./انتهى/