البرلمان الايراني يثني على موقف روحاني ورفضه التفاوض مع واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي تضمن اليوم قراءة احد اعضاء الهيئة الرئاسية بيانا وقع عليه 150 نائبا اعتبر أن موقف الرئيس حسن روحاني ورفضه التفاوض مع الولايات المتحدة كان صائبا وعقلانيا ويستحق التقدير والثناء.

وجاء في البيان : أن قائد الثورة الاسلامية أعلن أنه لا يوجد إيراني غيور يتفاوض مع الادارة الأمريكية الحالية وأن الحوار معها سم مميت.

وفي كلمة له امام الجلسة العلنية لمجلس الشورى الاسلامي اليوم لدراسة أهلية وزيري التربية والتعليم والتراث الثقاقي والسياحة والصناعات اليدوية، أكد رئيس الجمهورية حسن روحاني، ان استراتيجية إيران قائمة على اساسين هما الصمود الداخلي والدبلوماسية النشطة، وقال: لم ولن نقرر في أي مرحلة إجراء حوار ثنائي مع أمريكا، ورغم استلامنا مقترحات بهذا الشأن من أطراف عديدة فإن جوابنا كان هو الرفض دائما ./انتهى/