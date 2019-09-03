إقامة معرض الاتصالات وتقنية المعلومات في مدينة كربلاء

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن اتحاد صناعة الاتصالات في ايران، أن رئيس المجلس الاداري لهذه الاتحادية "داوود أديب" صرح في خصوص اقامة هذا المعرض: أن العراق يعتبر من اهم الشركاء التجاريين لايران في المنطقة وفي السنوات الـ10 الاخيرة قد بات يشكل اكبر فرصة تجارية في العالم، ما يعد فرصة ثمينة لايران، نظرا للحدود المشتركة التي تصل الى الكيلومترات.

وأوضح أن اول معرض دولي للاتصالات وتقنية المعلومات سيقام من أول أوكتوبر/تشرين الاول لغاية الرابع منه في مدينة كربلا، وذلك بدعم صندوق الابداع والازدهار الايراني ووزارة الاتصالات الايرانية ومعاونية العلوم والتكنولوجيا في مكتب رئاسة الجمهورية في ايران، حيث ستشارك فيه الشركات المعرفية الايرانية والتي تنشط بمجال التكنولوجيا./انتهى/