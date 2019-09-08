"داعش" يتبنى تفجير الفلبين

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن رويترز، أن تنظيم "داعش" تبنى التفجير الإرهابي في جنوب الفلبين.

هذا وقد وقع انفجار في سوق عام في منطقة " ميندانائو" جنوب الفلبين والتي اغلب سكانها من المسلمين، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح شخص على اقل تقدير./انتهى/