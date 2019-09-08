"داعش" يتبنى تفجير الفلبين

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن رويترز، أن تنظيم "داعش" تبنى التفجير الإرهابي في جنوب الفلبين.
هذا وقد وقع انفجار في سوق عام في منطقة " ميندانائو" جنوب الفلبين والتي اغلب سكانها من المسلمين، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح شخص على اقل تقدير./انتهى/
تبنى تنظيم "داعش " التفجير الإرهابي الذي وقع في الفلبين وذلك عبر بيانٍ له.
وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن رويترز، أن تنظيم "داعش" تبنى التفجير الإرهابي في جنوب الفلبين.
هذا وقد وقع انفجار في سوق عام في منطقة " ميندانائو" جنوب الفلبين والتي اغلب سكانها من المسلمين، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح شخص على اقل تقدير./انتهى/
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