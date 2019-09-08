  1. السياسة
٨ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٥:١٠

"داعش" يتبنى تفجير الفلبين

"داعش" يتبنى تفجير الفلبين

تبنى تنظيم "داعش " التفجير الإرهابي الذي وقع في الفلبين وذلك عبر بيانٍ له.

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن رويترز، أن تنظيم "داعش" تبنى التفجير الإرهابي في جنوب الفلبين.

هذا وقد وقع انفجار في سوق عام في منطقة " ميندانائو" جنوب الفلبين والتي اغلب سكانها من المسلمين، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص وجرح شخص على اقل تقدير./انتهى/

رمز الخبر 1897725

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي