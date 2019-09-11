باقري: سنناقش مع المسؤولين الصينيين التطورات المستقبلية في شرق وجنوب وغرب آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللواء باقري قال في تصريح للصحفيين، الذي وصل إلى بكين فجر اليوم الأربعاء، تلبية لدعوة رسمية من نظيره الصيني على رأس وفد عسكري كبير، أن العلاقات الإيرانية الصينية قد تم تنميتها إلى علاقات استراتيجية في عام 2016، و تم اعداد وتبادل برنامج لتوسيع التعاون بين البلدين .

ووصف جمهورية الصين الشعبية بأنها دولة مهمة في العالم وآسيا، وقال إنه من المهم للغاية بالنسبة لإيران أن تتعاون مع الصين في جوانب مختلفة.

وصرح اللواء باقري، إنه سيناقش مع المسؤولين الصينيين في القوات المسلحة، التطورات المستقبلية في شرق وجنوب وغرب آسيا والتطورات في العالم.

وقال إنه من المتوقع أن يزور قاعدة بحرية ومعدات للقوات المسلحة الصينية في شنغهاي، مضيفا، انه سيتحدث مع المسؤولين الصينيين حول خطط بلادهم في بحر الصين الجنوبي، نظرا لتهديدها من قبل الولايات المتحدة .

وأشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى أنشطة اللجان الفنية والصناعية والعسكرية المشتركة في إيران والصين وقال إنه خلال الزيارة ستعقد اللجنة العسكرية المشتركة.

وصرح اللواء باقري إنه في اللجنة الفنية والصناعية ستطرح قضايا الصناعات الدفاعية والعسكرية في إيران والصين، وفي اللجنة العسكرية المشتركة، ستتم مناقشة قضايا مثل التدريب والمناورات والقضايا العسكرية./انتهى/