الاستقبال الرسمي للواء باقري في الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم الاستقبال من اللواء باقري بدأت بعزف السلام الجمهوري لکلد البلدين، وبعد إداء العرض العسكري الخاص بالمراسم، انعقد اجتماع رسمي بين الوفد العسكري الايراني برئاسة اللواء باقري والهيئة العسكرية الصينية ، حيث تم النقاش حول قضايا وأمور استراتيجية.

ووصف رئيس هيئة الأركان المشتركة للمجلس العسكري المركزي الصيني الجنرال "لي زوتشنغ" حضور اللواء باقري في الصين مهما للغاية، إذ انه يتمتع بنفوذ كبير وأهمية بالغة في النظام الايراني.

وابدى الاخير أمله بأن تثمر هذا الزيارة بنتاج استراتيجية وهامة لكلى البلدين ايران والصين.

واعرب باقري عن سعادته لهذه الزيارة وتواجده في جمهورية الصين الشعبية، مقدما التهاني للذكرى السنوية السبعين من استقلالها، مضيفا ان الصين تحضى باهمية وتأثير كبيرين على مستوى المنطقة والعالم./انتهى/.