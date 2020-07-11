العلاقات الثنائية "الإيرانية-الصينية" تغضب الولايات المتحدة

وقال "انصاري": إن الصين تعد الدولة الوحيدة التي تشتري النفط من إيران رسمياً وبالطبع فإننا نقوم بالإلتفاف على إجراءات الحظر ونبيع نفطنا لمختلف الدول بأساليبنا الخاصة".
وأشار "أنصاري" الى أن تركيز أميركا على الضغط على العلاقات الإيرانية الصينية موضحاً بأن الصين تدافع عن إيران بصورة جيدة جداً سواء من الناحية الإقتصادية أو السياسية وفي القضية النووية تدافع مع روسيا عن إيران وقد صوتتا أخيراً في مجلس الحكام ضد قرار الوكالة الذرية المعادي لإيران، منوهاً إلى أن ايران دعمت الصين ببداية أزمة كورونا كما أن المساعدات الصينية لإيران كانت لافتة جداً بحيث أرسلت لإيران أكثر من 50 شحنة من المساعدات بظروف حساسة جداً.
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