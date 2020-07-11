العلاقات الثنائية "الإيرانية-الصينية" تغضب الولايات المتحدة

وقال "انصاري": إن الصين تعد الدولة الوحيدة التي تشتري النفط من إيران رسمياً وبالطبع فإننا نقوم بالإلتفاف على إجراءات الحظر ونبيع نفطنا لمختلف الدول بأساليبنا الخاصة".

وأشار "أنصاري" الى أن تركيز ​أميركا​ على الضغط على العلاقات الإيرانية الصينية موضحاً بأن الصين تدافع عن إيران بصورة جيدة جداً سواء من الناحية الإقتصادية أو السياسية وفي القضية النووية تدافع مع ​روسيا​ عن إيران وقد صوتتا أخيراً في مجلس الحكام ضد قرار الوكالة الذرية المعادي لإيران، منوهاً إلى أن ايران دعمت الصين ببداية أزمة ​كورونا​ كما أن المساعدات الصينية لإيران كانت لافتة جداً بحيث أرسلت لإيران أكثر من 50 شحنة من المساعدات بظروف حساسة جداً.

/انتهى/