بطولة آسيا بكرة الطائرة في نسختها العشرين باستضافة إيرانية

وتم توزيع الفرق الت 16 على 4 مجموعات على لنحو االتالي:

المجموعة الاولى: ایران، استرالیا، قطر، سريلانکا

المجموعة الثانية: اليابان، هونغ كونغ، تایلند، تايوان

المجموعة الثالثة: كازاخستان، الصين، عمان، الهند

المجموعة الرابعة: كوريا الجنوبية، اندونيسيا، باكستان، الكويت

وستخوض ايران اولى مبارياتها مساء اليوم الجمعة امام سريلانكا وغدا السبت امام قطر وبعد غد الاحد امام استراليا.

يذكر ان المنتخبات الثمانية الاولى في البطولة ستخوض في الصين خلال الفترة (7-12 كانون الثاني/يناير 2020) منافسات التاهل الى اولمبياد طوكيو 2020