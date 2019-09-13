  1. السياسة
١٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٥:٢٢

الرئيس الفنزويلي يعلن عدم مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة

الرئيس الفنزويلي يعلن عدم مشاركته في الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يوم الخميس إنه لن يسافر إلى نيويورك لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في وقت لاحق من الشهر الجاري لكن اثنين من مبعوثيه سيشاركان للتنديد بالعقوبات الأمريكية على بلده العضو في أوبك.

وقال مادورو إن نائبته التنفيذية دلسي رودريجيز ووزير الخارجية خورخي أريازا سيحضران الاجتماع وسيقدمان للأمين العام للأمم المتحدة عريضة موقعة من 12 مليون مواطن فنزويلي ينتقدون العقوبات التي تأتي في إطار محاولة الإدارة الأمريكية الضغط على مادورو لترك منصبه.

وقال مادورو في كلمة لجناح الشبيبة في الحزب الاشتراكي الحاكم ”ها هي الأغلبية الساحقة من الشعب الفنزويلي تقول لا مزيد من الحصار، لا مزيد من العقوبات. هذا العام سأبقى معكم ونعمل جميعا بأمن وهدوء في فنزويلا“.

وفي العام الماضي سافر مادورو، في اللحظة الأخيرة إلى نيويورك بعدما قال إنه ربما لا يفعل بسبب مخطط مزعوم لاغتياله.

المصدر: رويترز

رمز الخبر 1897811

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