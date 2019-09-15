ظريف: واشنطن لجأت إلى سياسة الخداع الأقصى بعد فشل سياسة العقوبات القصوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ظريف أضاف على تويتر "بعد فشل وزير الخارجية (مايك) بومبيو في ممارسة أكبر ضغط ممكن يلجأ الآن إلى أكبر خداع ممكن.. أمريكا وعملاؤها عالقون في اليمن بسبب وهم أن التفوق في التسلح سيقود إلى نصر عسكري. وإلقاء اللوم على إيران لن ينهي الكارثة".

وتابع وزير الخارجية الايراني: ان توجيه الاتهام لايران سوف لن ينهي الكارثة (الا) ان القبول بمقترحنا الذي طرحناه في ابريل عام 2015 لانهاء الحرب واطلاق الحوار يمكن (ان يؤدي الى انهاء الكارثة).

وجاءت تغريدة وزير الخارجية الايراني ردا على التغريدة التي اوردها وزير الخارجية الاميركي مساء امس والذي وجه فيه الاتهام لايران من دون اي دليل وسند بالضلوع في الهجوم الناجح الذي شنته طائرات يمنية مسيرة على منشآت نفطية سعودية ردا على استمرار العدوان بقيادة السعودية على الشعب اليمني.