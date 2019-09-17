انفجار قوي يهز الحي الدبلوماسي في كابول

أفادت وسائل إعلام أفغانية بمقتل 24 شخص وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح بتفجير استهدف تجمعا انتخابيا لرئيس أفغانستان اشرف غني في مقاطعة باروان شمال العاصمة كابل، مضيفة أن الرئيس أشرف غني لم يصب بأذى.