الصين تعارض العقوبات الأحادية ضد إيران

أفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن ريا نوفوستي أن لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، قال في رده على تصريحات المسؤولين الأميركيين بشأن فرض عقوبات على بكين بسبب تجارتها مع طهران: فيما يتعلق بالوضع في إيران، كنا نعتقد دائماً أن الحوار والمفاوضات هما السبيل الوحيد لحل المسائل.

وشدد على أن موقف الصين من العقوبات الأحادية وغير القانونية ثابت وواضح.

كما قال أليكسي بوشكوف، عضو لجنة الشؤون الدستورية في مجلس الاتحاد الروسي، في هذا السياق، إن أميركا تهدد الدول باستمرار، وهذه التهديدات ستنتهي في النهاية بالإضرار بها.

وأشار إلى عدم جدوى تهديدات ترامب بتدمير حضارة إيران إذا لم تستسلم، مضيفاً أن نتيجة هذا النهج واضحة، ويمكن أن تؤدي إلى تدهور العلاقات الأميركية مع العديد من الدول.

ويرى العديد من الخبراء أن العقوبات تعود مثل الارتداد على الدول التي تفرضها، وتتسبب في ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الطاقة والسلع والخدمات الأخرى في هذه الدول.

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