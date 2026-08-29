الحكومة الايرانية تصدر بيان شكر لقائد الثورة الاسلامية: نقف بحزم امام العقوبات والمؤامرات الخبيثة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صدر بيان مجلس وزراء الجمهورية الإسلامية الإيرانية تأييدًا للتوجيهات الحكيمة لقائد الثورة الإسلامية.

نص البيان كالتالي:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة آية الله السيد مجتبى حسيني الخامنئي (حفظه الله)

مع أطيب التحيات وأصدق التمنيات

لقد بثّت رسالة التفاؤل، المفعمة باللطف والتوجيه الحكيم من سماحتكم بمناسبة أسبوع الحكومة، وتزامنها المبارك مع ذكرى مولد النبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) والإمام جعفر الصادق (عليه السلام)، البهجة والتشجيع والأمل في نفوس خدام الوطن في حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وبذلك، تُعرب حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن تقديرها العميق وامتنانها لثقة سماحته ودعمه الصادق، ولتقديره لجهود خدام الشعب، ولا سيما الرئيس النزيه المجتهد، الدكتور مسعود بزشكيان، وتعتبر هذه الثقة وهذا اللطف القيّم أثمن ما تملكه وأعظم سند لها في مسيرتها الصعبة المقبلة.

حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، إدراكًا منها للظروف الراهنة الخطيرة، واستجابةً للتوجيهات الاستراتيجية والحكيمة لسماحتكم، تُعلن مواقفها والتزاماتها الأساسية تجاهكم والشعب الإيراني على النحو التالي:

1- تكريمًا لذكرى شهداء الخدمة الأجلاء:

إلى جانب تكريم ذكرى وأسماء الرئيسين الشهيدين رجائي ورئيسي، ورئيس الوزراء الشهيد باهنر، وسائر شهداء الدولة على مرّ السنين بعد الثورة الإسلامية، فإننا نُكرم ذكرى القائد العظيم النبيل والشهيد للثورة الإسلامية، الذي كان حامل لواء شرف هذه الأرض وسلطتها لسنوات عديدة، ونسأل الله العلي القدير رفعه. ونؤكد التزامنا بالعهد الذي قطعناه مع إمامنا الشهيد، ونجدد هذا العهد الآن مع سماحتكم.

٢- إيلاء اهتمام خاص لسبل العيش والاقتصاد وازدهار الإنتاج المحلي:

إدراكًا للتحديات والضغوط التي تواجه سبل العيش نتيجة للعقوبات القاسية والحروب المفروضة مؤخرًا، ركزت الحكومة الرابعة عشرة اهتمامها الرئيسي على حل سلسلة من القضايا الاقتصادية، بما في ذلك كبح التضخم، والإدارة الرشيدة للسوق، وخلق فرص العمل، وتوجيه رأس المال نحو الإنتاج الوطني، والحد تدريجيًا من الاعتماد على الدولار. ونحن ملتزمون بضمان رفاهية شعبنا العزيز وتحسين سبل عيشه بما يليق بكرامته، من خلال التركيز على سياسات الاقتصاد المقاوم والاعتماد على القدرات المحلية الهائلة.

٣- الحماية المطلقة للوحدة والتماسك الوطنيين:

تماشيًا مع تصريحات سماحتكم الحازمة التي تحظر أي عمل يخل بالتماسك الاجتماعي، ستزود الحكومة جميع قراراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن جميع المجالات الكبرى، بـ"ملحق التماسك الوطني". ونعتبر من واجبنا تجنب الازدواجية الوهمية والتصريحات المخيبة للآمال، وسنكرس كل جهودنا لتعزيز التوافق والتعاطف وبث الأمل في المجتمع.

٤- الريادة في مجالات التكنولوجيا والتعليم والسلطة العلمية:

بالاعتماد على ابتكارات النخب الشابة، نبذل جهودًا حثيثة على مدار الساعة لإحداث نقلة نوعية في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات والثقافة. وانطلاقًا من رؤية استراتيجية لقطاعي التعليم والثقافة، تركز الحكومة برامجها على تحقيق "السلطة العلمية" والتنفيذ الكامل لإعلان المرحلة الثانية من الثورة الإسلامية.

٥- الدبلوماسية المشرفة ومقاومة جبهة الكفر:

على الساحة الدولية، ستُمارس دبلوماسية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقًا لمبادئ "الشرف والحكمة والمصلحة"، مع التركيز على مقاومة مؤامرات وعقوبات الغطرسة التي يفرضها الاستعلاء الأمريكي الصهيوني. وتعتبر حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مجال الدبلوماسية" و"مجال الدفاع" جناحين متكاملين ومتناسقين لا ينفصلان لحماية المصالح الوطنية وأمن البلاد ووحدتها، وتضع على جدول أعمالها تحقيق تقدم متزامن ومتوازن لهذين المسارين. نلتزم بالوقوف بحزم في وجه العقوبات والمؤامرات الخبيثة التي تحيكها غطرسة الصهاينة الأمريكيين في ضوء هذا التعاون.

وأخيرًا، فإن حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مسترشدةً بالسياسات والاستراتيجيات العامة التي أقرها الإمام الشهيد وأكد عليها، والقيادة الحكيمة لسماحتكم، والإدارة الشجاعة والمخلصة والنزيهة للرئيس المحترم، تُجدد التزامها ببذل قصارى جهدها في سبيل تحقيق "إيران أقوى"، وتسخير جميع إمكانيات البلاد لإرضاء امام العصر (عجل الله في فرجه) والأمة الإيرانية الكريمة.

نسأل الله العلي القدير أن يمنّ على سماحتكم بطول العمر والكرامة، وموفور الصحة، وأن يُديم عليه ظله المبارك وقيادته الحكيمة لهداية الأمة الإسلامية.

حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية

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