الحرس الثوري: جنود الإسلام يسيطرون سيطرة تامة على مضيق هرمز الاستراتيجي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان لقيادة القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإسلامي ما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

إن تصريحات المسؤولين الأمريكيين حول انفتاح مضيق هرمز كذبٌ صريح، ولا تهدف إلا إلى التلاعب بأسعار النفط والتغطية على إخفاقاتهم.

إن جنود الإسلام يسيطرون سيطرة تامة على هذا الممر المائي الاستراتيجي، وبكامل قوتهم واقتدارهم.

مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تنوي المرور عبره دون تنسيق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

نؤكد للشعب الايراني المسلم العزيز والشجاع أن هذه العملية ستستمر حتى نهاية شرور الجيش الإرهابي الأمريكي ضد بلدنا الحبيب والوفاء بالالتزامات المنصوص عليها.

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