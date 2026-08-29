عراقجي: إيران تؤكد دعمها الثابت للشعب اللبناني ووحدة أراضيه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى الشيخ علي الخطيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للشيعة في لبنان، الذي سافر إلى طهران على رأس وفد للمشاركة في مؤتمر الوحدة الإسلامية الأربعين، مع السيد عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، مساء الجمعة.

في هذا الاجتماع، شرح نائب رئيس المجلس الإسلامي الأعلى للشيعة في لبنان آخر المستجدات في لبنان واستمرار عدوان الكيان الصهيوني على هذا البلد، وأشاد بالمواقف المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في دعم الشعب اللبناني المقاوم ووحدة أراضيه وسيادته الوطنية في مواجهة المعتدين والمحتلين الصهاينة، واصفًا هذه المواقف بأنها مصدر قوة وأمل للشعب اللبناني المقاوم.

وأشاد وزير خارجية بلادنا بحضور الشيخ علي الخطيب والوفد المرافق له في المؤتمر الدولي الأربعين للوحدة الإسلامية، مؤكدًا على الدعم الثابت والمتواصل للجمهورية الإسلامية الإيرانية للشعب اللبناني المقاوم، ووحدة أراضيه وسيادته الوطنية، والاهتمام الخاص الذي توليه بلادنا لمسألة إنهاء الحرب على لبنان وضرورة انسحاب الكيان الصهيوني من الأراضي اللبنانية المحتلة.

كما أكد عراقجي على أهمية تعزيز الوحدة والتماسك بين الدول الإسلامية في مواجهة الإبادة الجماعية والتحريض على الحرب والتوسع الذي يمارسه النظام الصهيوني، وضرورة تعزيز التضامن بين الدول الإسلامية والمنطقة لمواجهة التهديدات والتدخلات المدمرة في شؤون دول المنطقة.

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