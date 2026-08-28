القوات الجوية في مسيرة تحول جذري وتحديث الاستراتيجيات

أفادت وكالة مهر للأنباء أن العميد الطيار علي أكبر طالب زاده، نائب قائد القوات الجوية للجيش، قال خلال لقائه أساتذة وقادة وطلاب جامعة علوم وتقنيات الطيران الشهيد ستاري، وهو يشيد بجهود الأساتذة والقادة المخضرمين والشباب في هذه الجامعة، إن القوات الجوية للجيش، بتاريخها العريق الممتد لمئة عام، تحتاج إلى إعادة هيكلة لتعزيز فعاليتها في العمليات، ولتنفيذ مهامها بنجاح أكبر، ولضمان حماية مستدامة لأجواء البلاد وأمنها الوطني في أعلى مستوياته.

واستعرض العوامل المؤثرة في التفوق في ساحة المعركة، وقال إن أحد المتطلبات الأساسية في مسيرة التحول هو الفهم الدقيق والعميق لطبيعة القوة الجوية في الحروب الحديثة. وقد أثبتت تجربة الحروب الأخيرة في المنطقة والعالم بوضوح ضرورة التحول والديناميكية والتكيف السريع مع الأنماط الجديدة للحرب.

وأشار العميد طالب زاده إلى الربط بين المعدات المتطورة والمهارات التخصصية، وأضاف أنه رغم أن اقتناء وضم المعدات والتقنيات المتطورة يعتبر من أولوياتنا التي لا يمكن تجاهلها، إلا أن المحور الأساسي لهذا التحول هو العنصر البشري المؤمن، والمخلص، والماهر، والمتحمس، الذي يمكنه تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والفعالية للتقنيات والمعدات في الميدان.

وشدد نائب قائد القوات الجوية للجيش على دور جامعة علوم وتقنيات الطيران الشهيد ستاري في تأهيل الكوادر البشرية المتخصصة لهذه القوات، وقال إن على الجامعة أن تعزز في طلابها المعرفة والمهارات اللازمة للحروب الحديثة، بما يتناسب مع احتياجات القوات الجوية المستقبلية، وأن تعدهم لحضور فعال في المجالات التخصصية والعملياتية.

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