  1. السياسة
٢٣ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٦:١٨

طهران تدعو بريطانيا لوقف بيع الاسلحة الفتاكة للسعودية بدلا من اتهامها إيران

طهران تدعو بريطانيا لوقف بيع الاسلحة الفتاكة للسعودية بدلا من اتهامها إيران

اعلن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي أن على بريطانيا ان تتوقف عن بيع الاسلحة الفتاكة الى النظام السعودي بدلا من توجيه التهم لإيران.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المتحدث باسم الخارجية الايرانية عباس موسوي قال تعليقا على الاتهامات الأخيرة التي وجهها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ضد ايران واحتمال ضلوعها في الهجوم الاخير ضد منشآت أرامكو النفطية في السعودية، صرح: هذه الاتهامات عارية عن الصحة تماما وعلى الحكومة البريطانية أن تتوقف عن بيع الاسلحة الفتاكة الى السعودية، اذ ان الكثير من الناس في انحاء العالم تطالب بذلك، كي تبري نفسها من التهم الموجهة اليها بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب اليمني.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء البريطاني اتهم ايران بالضلوع في الحملة الانتقامية للجيش واللجان الشعبية اليمنية على منشآت أرامكو في المملكة العربية السعودية، كما ابدى عن دعمه للنظام السعودي.

وسبق واعلن موريس جونسون عن احتمال مشاركة بلاده في التحالف الذي سيتشكل لحماية السعودية./انتهى/.

رمز الخبر 1898060

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