باقري محذراً الجنود الأمريكيين: بحرية حرس الثورة تتمتع بقدرات فريدة لا يمكن مقارنتها بالماضي

وافادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري قال اليوم الأحد عقب زيارة المنطقة الثانية لقوات البحرية التابعة لحرس الثورة ومعرض الإنجازات الدفاعية لبحرية حرس الثورة: "إن الجنود الأميركيون يعرفون أنه إذا كانت لديهم أطماع تجاه مصالح إيران في الخليج الفارسي والسواحل والجزر ومنصات النفط، فإنهم سيواجهون قوات حرس الثورة الباسلة".

وأكد باقري: "تتمتع بحرية حرس الثورة اليوم بقدرات فريدة لا يمكن مقارنتها بالسابق من حيث كمية ونوعية إنتاج السفن الحربية وقاذفات الصواريخ والألغام الصغيرة وأنواع أخرى من القطع البحرية السطحية والصواريخ بعيدة المدى".

وأضاف: "عندما دخلت الدوريات الأميركية المياه الإيرانية مرة أو مرتين عن طريق الخطأ تم اعتقالهم وإطلاق سراحهم رأفة من إيران، وقدموا تعهداً خطياً بعدم تكرار ذلك، ولم يكرروها حتى الآن".

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