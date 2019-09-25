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٢٥ سبتمبر ٢٠١٩ - ١٤:٥٥

الحشد الشعبي يصد هجوما لـ"داعش" غرب خانقين

الحشد الشعبي يصد هجوما لـ"داعش" غرب خانقين

صدت قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي في العراق، مساء الثلاثاء، تعرضا لجماعة "داعش" الإرهابية على إحدى النقاط المرابطة غرب قضاء خانقين بمحافظة ديالى.

و ذكر البيان إن قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من صد تعرض لتنظيم "داعش" الإرهابي على إحدى النقاط المرابطة في قرى بابا محمود غرب خانقين.

وأضاف أن العملية اسفرت عن استشهاد أحد عناصر اللواء واصابة اثنين آخرين./انتهى/

رمز الخبر 1898109

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