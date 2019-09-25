الحشد الشعبي يصد هجوما لـ"داعش" غرب خانقين

و ذكر البيان إن قوة من اللواء 23 في الحشد الشعبي تمكنت، مساء اليوم، من صد تعرض لتنظيم "داعش" الإرهابي على إحدى النقاط المرابطة في قرى بابا محمود غرب خانقين.

وأضاف أن العملية اسفرت عن استشهاد أحد عناصر اللواء واصابة اثنين آخرين./انتهى/