  1. السياسة
٢٢ أبريل ٢٠١٩ - ١٥:٠٨

قائد الجيش يهنئ اللواء سلامي بعد تعيينه قائدا عاما للحرس الثوري

قائد الجيش يهنئ اللواء سلامي بعد تعيينه قائدا عاما للحرس الثوري

هنأ قائد الجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي اللواء حسين سلامي بعد تعيينه قائدا عاما للحرس الثوري بأمر من قائد الثورة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء  قائد الثورة الاسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي عين أمس الأحد اللواء حسين سلامي قائدا عاما لقوات حرس الثورة الاسلامية.

وفي حكم آخر عين سماحته اللواء محمد علي جعفري مسؤولاً في مقر بقية الله الاعظم (عج) للشؤون الثقافية والاجتماعية.

وهنأ قائد الجيش اللواء موسوي اللواء حسين سلامي معربا عن أمله في تحقيق النجاح بمهامه الجديدة الملقاة على عاتقه.

على صعيد متصل هنأ موسوي اللواء محمد علي جعفري بعد تعيينه مسؤولاً في مقر بقية الله الاعظم (عج) للشؤون الثقافية والاجتماعية./انتهى/

رمز الخبر 1893998

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