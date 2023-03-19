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١٩‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ١٠:٣٠ ص

الحشد الشعبي يكشف عن كواليس الإطاحة بقيادي داعشي في ديالى

الحشد الشعبي يكشف عن كواليس الإطاحة بقيادي داعشي في ديالى

 اعلن الحشد الشعبي، الاحد، تفاصيل عمليات الأمنية التي اسفرت عن الاطاحة بـ5 من ارهابيي داعش بينهم قيادي خلال اسبوع بديالى.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال القيادي في الحشد الشعبي صادق الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان" معلومات دقيقة قدمتها المفارز الاستخبارية في الحشد الشعبي قادت للإطاحة بـ5 من ارهابيي داعش بينهم قيادي ضمن مايعرف بمسؤول قاطع خالد ابن الوليد ".

وأضاف،ان" الاطاحة بهذه الزمر الارهابي تم من خلال التنسيق مع تشكيلات استخبارية اخرى مع نصب كمائن نوعية"، لافتا الى ان "الجهد الاستخباري للحشد الشعبي مهم في دعم امن واستقرار ديالى".

وتنتشر 6 من الوية الحشد الشعبي في ديالى وهي تودي واجبات امنية مهمة في تعزيز الاستقرار والامان".

/انتهى/

رمز الخبر 1931649

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