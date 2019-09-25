خروج قطار "زاهدان-طهران" عن مساره يؤدي الى اصابة عدد من الركاب

وفي تصريح له، قال صادق سكري: ان قطار نقل الركاب زاهدان- طهران، انطلق نحو طهران في الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي (11:20 بتوقيت غرينتش).

وأضاف: ان هذا القطار تعرض لحادث لدى دخوله الى محطة "شرو" في منطقة زاهدان، خرجت على أثره عدد من المقطورات عن القضبان. وقد تعرض في هذا الحادث عدد من الركاب لإصابات.

وبيّن: ان اللجنة العليا لحوادث سكك الحديد، أرسلت فورا فريقا الى المحل الحادث، وسيتم لاحقا الاعلان بشكل رسمي عن رأي اللجنة النهائي./انتهى/