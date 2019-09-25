خروج قطار "زاهدان-طهران" عن مساره يؤدي الى اصابة عدد من الركاب

وفي تصريح له، قال صادق سكري: ان قطار نقل الركاب زاهدان- طهران، انطلق نحو طهران في الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي (11:20 بتوقيت غرينتش).
وأضاف: ان هذا القطار تعرض لحادث لدى دخوله الى محطة "شرو" في منطقة زاهدان، خرجت على أثره عدد من المقطورات عن القضبان. وقد تعرض في هذا الحادث عدد من الركاب لإصابات.
وبيّن: ان اللجنة العليا لحوادث سكك الحديد، أرسلت فورا فريقا الى المحل الحادث، وسيتم لاحقا الاعلان بشكل رسمي عن رأي اللجنة النهائي./انتهى/
أعلن مسؤول في السكك الحديد في ايران، ان عددا من مقطورات قطار نقل الركاب من زاهدان (جنوب شرق ايران) الى طهران، خرج عن القضبان عصر يوم الاربعاء، ما ادى الى إصابة عدد من الركاب بجروح.
وفي تصريح له، قال صادق سكري: ان قطار نقل الركاب زاهدان- طهران، انطلق نحو طهران في الساعة 14:50 بالتوقيت المحلي (11:20 بتوقيت غرينتش).
رمز الخبر 1898119
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