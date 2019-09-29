جابري انصاري يلتقي برئيس المجلس الاعلى الاسلامي في العراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مساعد الشؤون البرلمانية والرعايا الايرانيين لدى وزارة الخارجية الايرانية حسين جابري انصاري الذي توجه أمس الى العراق، والتقى اليوم الاحد مع رئيس المجلس الاعلى الاسلامي في العراق الشيخ همام الحمودي وتباحثا معا.

والتقى جابري انصاري ايضا بالنائب ورئيس تحالف الفتح هادي العامري، وتناولا خلال لقائهما موضوع مسيرات الاربعين المليونية والتعاون الثناني بين البلدين واخر التحولات الخاصة بالعراق والمنطقة والعالم.

ومن المقرر أن يتوجه جابري انصاري الى كربلاء والنجف للقاء عدد اخر من المسؤولين والتشاور معهم في قضايا ذات الاهتمام المشترك.

والتقى جابري انصاري عددا اخر من المسؤولين بما فيهم رئيس البرلمان العراقي ووزير الداخلية ورئيس تيار الحكمة اثناء هذه الزيارة.

والجدير بالذكر أن زيارة جابري انصاري جاءت في اطار التمهيد والتسهيل لمراسم زيارة الاربعين في 19 من شهر أوكتوبر المقبل./انتهى/.