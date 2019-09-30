ظريف ينفي عقد صفقة استراتيجية بين ايران والصين لمدة 25 عاماً

وافادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قال في تصريح له فيما يتعلق بالصفقة الاستراتيجية بين إيران والصين لمدة 25 عاما وتنازلات إيران الخاصة لعقد هذه الصفقة، قال: أن هذا الموضوع خاطئ من الأساس.

وأكد وزير الخارجية أن إيران مجرد قدمت اقتراحا لبناء علاقات تستمر 25 عاما مع الصين، ولم تعقد صفقة لكي يتم الاعلان عن فحواها.

ونشر موقع ( Petroleum Economist) وهو موقع بريطاني، تقريرا حول توقيع طهران وبكين، اتفاقية في عام 2016 خلال زيارة قام بها وزير الخارجية الإيراني في أواخر أغسطس الى الصين، بعنوان "الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران" وزعم الموقع وجود بنود غير علنية والتي تتضمن العديد من الخصومات والتنازلات على استثمارات النفط والغاز الإيرانية./انتهى/