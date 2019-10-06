  1. الإقتصاد
٦ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:٢٤

ظريف: الاقتصاد أهم أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية

ظريف: الاقتصاد أهم أولويات السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية

اعتبر وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف"، اليوم الأحد، أنه "في الوقت الحالي، يأتي الاقتصاد كأهم أولويات سياسة وزارة الخارجية للجمهورية الإسلامية، حيث تم إنشاء معاونية للدبلوماسية الاقتصادية".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيراني، قال رداً على سؤال لأحد أعضاء البرلمان، إن عضوية إيران في الاتحاد الاقتصادي للمنطقة الأوروبية الآسيوية (اوراسيا) توفر فرصة خاصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتكون قادرة على التواصل مع جيرانها، وهم أهم الشركاء التجاريين.

وتابع محمد جواد ظريف، الذي حضر اليوم الأحد الى مجلس الشورى الاسلامي للإجابة على أسئلة ثلاثة نواب، وردا على سؤال للنائب "محمد علي بورمختار" حول الخطوات التي اتخذت للتركيز على الاقتصاد الوطني والتنمية، ان الاقتصاد هو أحد الأولويات العليا لوزارة الخارجية وربما أهم أولويات سياستنا الخارجية.

وأوضح أنه " لقد شكلنا معاونية الدبلوماسية الاقتصادية في وزارة الخارجية، والسبب في أننا أطلقنا عليها اسم الدبلوماسية الاقتصادية، وليس معاونية الشؤون الاقتصادية، لأننا مسؤولون عن توفير التسهيلات الاقتصادية، وليس اخذ زمام المبادرة".

يتبع....

رمز الخبر 1898343

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