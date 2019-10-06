ايران والعراق شعبان يربطهما الايمان بالله ومحبة اهل البيت

وجاء في هذه التغريدة التي نشرت تعليقاً على الأحداث الاخيرة في العراق: إيران والعراق شعبان ترتبط أجسادهما وقلوبهما وأرواحهما بوسيلة الإيمان بالله وبالمحبّة لأهل البيت وللحسين بن علي؛ وسوف يزداد هذا الارتباط وثاقة يوماً بعد يوم. يسعى الأعداء للتفرقة، لكنهم عجزوا ولن يكون لمؤامرتهم أثر./انتهى/

#الحسين_يجمعنا