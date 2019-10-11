ناقلة النفط الإيرانية المستهدفة في طريق عودتها الى منطقة الخليج الفارسي

واعلنت دائرة العلاقات العامة والشؤون الدولية للشركة الوطنية لناقلات النفط، ان الناقلة الايرانية SABITY التابعة لها تعرضت صباح اليوم الجمعة الى انفجارين منفصلين في هيكل السفينة عند الساعة الخامسة و5:20 دقيقة صباحا وعلى بعد 60 ميلا من ميناء جدة السعودي في البحر الاحمر؛ ويحتمل ان يكون السبب اصابة صاروخين اثنين.

واكد المصدر نفسه ان جميع طاقم السفينة بخير وان وضع السفينة مستقر حاليا سوى اضرار بسيطة في هيكلها والتي تم احتواؤها من قبل فريق العمل. كما يقوم الخبراء الفنيون الى جانب خبراء غرفة الطوارئ بالتحقيق في مصدر هذا الهجوم.

وحاليا بدأت هذه السفينة مغادرة المنطقة بسرعة بطيئة متجهة نحو مياه الخليج الفارسي./انتهى/