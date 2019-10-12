  1. إيران
١٢ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٢:١٠

باكستان: عمران خان إلى طهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والسعودية

باكستان: عمران خان إلى طهران ضمن جهود الوساطة بين إيران والسعودية

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، أن عمران خان سيتوجه إلى العاصمة الإيرانية طهران يوم غد الأحد لإجراء مباحثات مع الرئيس الإيراني حسن روحاني ضمن جهود الوساطة بين طهران والرياض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عمران خان سيتوجّه الى ايران قريباً وذلك بطلب سعودي ليكون الوسيط الجديد على خط الخلاف بين طهران والرياض. وسيسعى رئيس الوزراء الباكستاني خلال هذه الزيارة الى تمهيد أرضية مناسبة لتخفيض حدّة التوتر بين ايران والسعودية.

ووفقا للأنباء المتواردة سيقترح عمران خان لدى وصوله الى ايران على كبار المسؤولين بالجمهورية الاسلامية، مبادرته الجديدة في هذا الصدد.

هذا وكشفت وسائل الاعلام الباكستانية يوم الاربعاء أن عمران خان رئيس وزراء البلاد سيتوجّه بأسرع وقت ممكن الى الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية بهدف حل الخلاف بينهما./انتهى/

رمز الخبر 1898455

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