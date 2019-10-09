  1. إيران
٩ أكتوبر ٢٠١٩ - ١٦:٢٠

عمران خان وسيط جديد على خط الخلاف الايراني-السعودي

عمران خان وسيط جديد على خط الخلاف الايراني-السعودي

سيتوجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الى العاصمة الايرانية طهران وذلك بطلب سعودي ليكون وسيطاً جديداً على خط الخلاف بين طهران والرياض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن عمران خان سيتوجّه الى ايران قريباً وذلك بطلب سعودي ليكون الوسيط الجديد على خط الخلاف بين طهران والرياض. وسيسعى رئيس الوزراء الباكستاني خلال هذه الزيارة الى تمهيد أرضية مناسبة لتخفيض حدّة التوتر بين ايران والسعودية.

ووفقا للأنباء المتواردة سيقترح عمران خان لدى وصوله الى ايران على كبار المسؤولين بالجمهورية الاسلامية، مبادرته الجديدة في هذا الصدد.

هذا وكشفت وسائل الاعلام الباكستانية اليوم الاربعاء أن عمران خان رئيس وزراء البلاد سيتوجّه بأسرع وقت ممكن الى الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية بهدف حل الخلاف بينهما./انتهى/

رمز الخبر 1898420

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 9 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي