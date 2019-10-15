حماس: تصريحات اشكنازي إقرار جديد بقدرة المقاومة في غزة

وافادت وكالة مهر للأنباء ان المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، اعتبر في تصريح له أنّ "بسالة المقاومة الفلسطينية، والروح الفدائية لمقاتليها، وتوحدها في الميدان، والتفاف جماهير شعبنا حول خياراتها، فرض غزة كتحدٍ استراتيجي على جيش الاحتلال".وأضاف بأنّ عجز الاحتلال المتواصل أمام المقاومة في قطاع غزة يؤكد "صوابية هذا الخيار، وفعاليته في إرباك كل مشاريع الاحتلال، وصولاً لإنهاء هذا الاحتلال عن كامل الأرض الفلسطينية".وشدّد أنّ "حماس وقوى المقاومة الفلسطينية سيواصلون مراكمة القوة والنضال ضد الاحتلال حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة"، مؤكّدًا على أنّ "المقاومة هي التي ستكتب نهاية هذا الاحتلال لأرضنا ومقدساتنا".وكان الرئيس الأسبق لهيئة أركان جيش الاحتلال، الجنرال غابي أشكنازي، كشف قبل أيام أن "المستويين السياسي والعسكري ناقشا خططًا للقضاء على حماس"،وقال "حين استعرضنا الثمن والتبعات، وما سيحدث في اليوم التالي للحرب، رأينا أن الحماسة تتراجع، وتعريف الهدف من الحرب تقلص، حتى انحصر في تغيير الواقع الأمني بتوجيه ضربة شديدة لحماس. /انتهى/