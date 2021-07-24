حماس تطالب الاتحاد الافريقي بإلغاء عضوية الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حركة المقاومة الاسلامية حماس صرحت في بيان لها، "إن هذا القرار يعزز شرعية الكيان على أرضنا، ويمنحه المزيد من الفرص للاستمرار في مخططاته لشطب الحقوق الفلسطينية، والاستمرار في جرائمه الوحشية بحق شعبنا".

وأضافت، "للأسف الشديد، هذا القرار أخذ من دول القارة الأفريقية والتي عانت لقرون وما زالت من نير الاستعمار والعنصرية، وبذلت الغالي والرخيص للتخلص منهما".

وتابعت، "كنا وما زلنا نرى في دول هذه القارة امتدادًا طبيعيًا لنضالنا العادل من أجل الحرية والاستقلال، ونتطلع لدعمها القوي والمستمر".

وطالبت حماس، "بطرد كيان الاحتلال من الاتحاد فورًا، وفرض العقوبات الرادعة عليه حتى يرضخ للحق والعدل، فيستجيب لتطلعاتنا كشعب تحت الاحتلال، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، والعودة إلى ديارنا التي هجرنا منها بالقوة الوحشية"./انتهى/