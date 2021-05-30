غابي أشكنازي يصل القاهرة لمناقشة آلية وقف إطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا من رویترز، انه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية المصري "سامح شكري" مع نظيره الصهيوني "غابي أشكنازي" يوم الأحد.

تم الإعلان عن النبأ في بيان وزارة الخارجية المصرية دون مزيد من التفاصيل، يقال إن مصر كانت وسيطه بين غزة والكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في الحرب التي استمرت 12 يومًا في غزة .

وفي هذا الصدد، وصل وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي إلى القاهرة للقاء مسؤولين مصريين. وأعلن فور وصوله إلى القاهرة أنه سيتشاور مع "سامح شكري" بشأن إعادة إعمار قطاع غزة تحت إشراف دولي وآلية الحفاظ على وقف إطلاق النار في المنطقة.

وصرحت قناة الجزيرة أن "عباس كامل"، رئيس جهاز المخابرات المصرية، وصل إلى تل أبيب للقاء مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الحرب بيني غانتس. ومن المقرر أيضا أن يتوجه إلى رام الله وغزة بعد لقائه المسؤولين الصهاينة.

وسيلتقي عباس كامل خلال زيارته لفلسطين مع "محمود عباس" رئيس السلطة الفلسطينية في رام الله ومسؤولين من حماس في غزة.

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